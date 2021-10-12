Papa’dan Filistin’e destek

PAPA FRANCİSCUS, “BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM” DEDİ.

Fİlİstİn Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını ele aldı. Abbas, Papa Franciscus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, Papa ile görüşmesinde Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele alırken, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki hak ihlâllerinin durdurulması gerektiğini belirtti. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın kutsallığına saygısızlık ettiğine dikkati çeken Abbas, “başşehri Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarında İsrail işgaline son verecek siyasî bir sürece gidilmesinin önemini” vurguladı. Papa Franciscus ise “Hepimiz iki devletli bir çözüm istiyoruz. Doğu Kudüs, Filistin devletinin başşehridir. Bu yol doğrudur, çünkü barışın yoludur.” ifadelerini kullandı. Abbas’a hitaben “Yanınızdayım” diyen Papa Franciscus, “Barışı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğim.” dedi. AA

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