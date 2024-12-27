Papa, İsrail’i kızdırdı

İsrail, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların “savaş değil zulüm” olduğunu söylemesinin ardından Vatikan’ın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin verdiği haberde, Vatikan Büyükelçisi Nuncio Adolpho Yllana’nın bakanlığa önceki gün çağrıldığı aktarıldı. Haberde, Yllana’ya bakanlıkta Tel Aviv yönetiminin Papa’nın eleştirilerinden hayal kırıklığı duyduğu iletildiği belirtildi. AA

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