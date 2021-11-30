Pentagon, Avrupa ve Pasifik’e kayıyor

Küresel Konuşlanma İncelemesi’ni tamamlayan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’daki gücünü, Avrupa ve Pasifik bölgesine kaydırmaya başladığı bildirildi.

Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesinden hemen sonra ABD ordusunun küresel konuşlanmasının incelenmesi için verdiği talimat üzerine, Pentagon, Küresel Konuşlanma İncelemesi’ni tamamladı. Konuya ilişkin Pentagon’da gazetecilere açıklama yapan üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD ordusuna ait stratejik planları içerdiği gerekçesiyle inceleme raporunun tamamının gizli tutulacağını söyledi. Yetkili, “Bu kılavuz, önümüzdeki 2-3 yılda yüzlerce olmasa da onlarca rutin konuşlanma kararıyla kendini gösterecektir.” dedi. ABD, Orta Doğu’dan çekiliyor İnceleme raporunun tavsiyesi üzerine, ABD’nin Orta Doğu’daki bazı füze savunma sistemlerini ve deniz gücünü Avrupa ve Pasifik bölgesine kaydırdığını anlatan yetkili, İran’a karşı caydırıcılık için gerekli kuvvet ve IŞİD ile mücadele için gerekli desteğin verilmesine devam edilmesinin tavsiye edildiğini dile getirdi. Yetkili, ABD’nin hem Orta Doğu hem de Afrika’daki askeri varlığı konusunda değerlendirmelerin devam ettiğini söylerken, bu bölgelerden kuvvet kaydırmanın sürebileceğini kaydetti. AA

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