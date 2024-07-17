"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Pentagon: Gazze’de gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor

17 Temmuz 2024, Çarşamba 12:31
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze’de “savaşın şüphesiz trajik olduğunu", "çok fazla sivilin öldüğünü” ve medyada dolaşan görüntülerin “yürek parçalayıcı” olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

Önceki gün 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon’un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, “Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek.” cevabını verdi.

Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak, “Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor.” ifadesini kullandı.

İsrail’in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas’ın da “sorumluluğu olduğunu” savunarak, Hamas’ı “aktif askeri operasyonlar” sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.​​​​​​​

İsrail ordusu, dün ve bugün, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

UNRWA, sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ini vurduğunu açıklamıştı.

CNN, binlerce Filistinli sığınmacının kaldığı okullara yapılan son saldırılarda silah uzmanlarının, İsrail’in füze saldırılarında kullanılan ABD yapımı iki mühimmatın kalıntılarını tespit ettiğini yazmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konut satışındaki düşüş devam ediyor

    Pentagon: Gazze’de gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor

    YKS Türkiye birincisi Arda Taşdemir tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı

    Trump, Biden'ı geride bıraktı

    Nijerya'da 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı

    İsrail, Filistinlilere ait 441 dönüm araziyi daha işgal etti

    Gazze’de her yer potansiyel ölüm bölgesi

    Marmara aşırı ısınıyor

    Patates tarlada kalıyor

    Eğitimde vahim tablo

    Darbe davalarında son durum

    Teknoloji transferi de sağlanacak mı?

    Açlık sınırı 19 bin lirayı geçti

    Gaspçı siyonistlere AB’den yaptırım

    Hızlı trene 2 yılda yüzde 360 zam

    Trump’a koruma arttırıldı

    Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

    Yurt dışı çıkış harcında son karar: 500 lira

    Soma’da orman yangını

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak
    Cevher İLHAN

    “Kontrollü 15 Temmuz”
    Osman ZENGİN

    Bakalım, diğer ihtilâller de hutbelerde okunacak mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahiden söyleyin: “15 Temmuz raporu ne oldu?”
    Genel

    Marmara aşırı ısınıyor
    Genel

    Darbe davalarında son durum
    Ahmet BATTAL

    Geçmişle yüzleşme mecburiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir tek şahıs için binlerce kalbi kırmak
    Genel

    YKS Türkiye birincisi Arda Taşdemir tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.