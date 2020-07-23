Pentagon: Suriye'de bir askerimiz öldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusunda bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlar yürüten Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücünde (CJTF-OIR) görevli bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Utah doğumlu 25 yaşındaki Astsubay Bryan Cooper Mount, Suriye'nin doğusundaki keşif operasyonları esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 21 Temmuz'da yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.

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