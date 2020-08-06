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7 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Pentagon: YPG/PKK çocukları silah altına almaya devam ediyor

06 Ağustos 2020, Perşembe 22:00
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, "SDG'nin (terör örgütü YPG/PKK) Suriye'de çocukları zorla alıkoyarak silah altına almaya devam ettiğini" bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatına (Operation Inherent Resolve) ilişkin yeni bir rapor yayımladı. 

ABD ve müttefiklerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekatın son üç ayında yaşanan gelişmeleri içeren raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de saldırılarını artırdığı belirtildi.

Raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hafif silahlar ve patlayıcılar kullanarak saldırılarını tırmandırmasına rağmen, örgütün eski gücüne yeniden erişmesine ihtimal verilmediği değerlendirmesinde bulunuldu.

İki bini yabancı savaşçı olmak üzere yaklaşık on bin DEAŞ'lı teröristin tutulduğu Haseke'de yer alan Hol Kampında durumun kötüleştiğinin açıklandığı raporda, toplu bir isyan çıkma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

YPG/PKK çocukları silah altına almaya devam ediyor

SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey doğusundaki mülteci kamplarından çocukları alıkoyarak silah altına almaya devam etmesi söz konusu rapora yansıdı.

Örgütün çocukları silah altına almamaya yönelik uluslararası kuruluşlara yaptığı taahhütleri yerine getirmediği, çocukların zorla silah altına alınmaya devam edildiği belirtildi.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Örgüte silahlı eğitim

Söz konusu raporda, bölgede bulunan petrol sahalarının korunması için YPG/PKK'ya sabotajla mücadelele, çevre güvenliği, güvenlik kameraları takibi, taktiksel kontrol noktaları oluşturma gibi eğitimlerin verildiği ifade edildi. 

Raporda bu eğitimlerden her ay 250 örgüt mensubunun mezun edildiği belirtilirken, YPG/PKK mensuplarına verilen ekipmanların DEAŞ ile mücadele fonundan karşılanması dikkati çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli enerji şirketi Delta Crescent Energy LLC'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG ile yaptığı anlaşma basına yansımıştı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, terör örgütünün söz konusu şirketle yaptığı anlaşmanın örgüte milyarlarca dolar kaynak sağlayacağı belirtiliyor.

Örgütün Rusya ile artan iş birliği

Pentagon tarafından yayınlanan raporda, YPG/PKK'nın Rusya ile iş birliğini artırdığı ifade edildi.

Amerika Savunma Bakanlığının İstihbarat Teşkilatı, YPG/PKK güdümündeki SDG'nin Rusya'nın bölgedeki askeri devriyelerine eşlik ettiğini bildirdi.

Öte yandan örgütün yerel milis bulma konusunda Ruslara katkı sağlamış olabileceği de raporda yer buldu.

AA

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