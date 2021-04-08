Peskov: ABD ile en kötü senaryo için hazırlık yapmak zorundayız

Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada Washington'ın "saldırgan ve öngörülemez politikalarına" dikkat çekilerek Rusya'nın ABD'den gelebilecek en sert yaptırımlara ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiği belirtildi.

Washington yönetimi son olarak Aleksey Navalny'nin durumu nedeniyle Moskova'ya yeni yaptırımlar olacağını açıklamış ve bu da Ruble'nin değerini düşürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Bu saldırgan ve öngörülemezlik bizi en kötü senaryoya karşı hazırlık yapamaya itiyor" diyerek ilişkilerde gidişatın son derece olumsuz bir havada seyrettiğini gösterdi. Başkan Joe Biden Rus Devlet Lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu ifade ettikten sonra Rusya ABD büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.