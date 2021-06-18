Peygamberimize (sav) hakarete tepki gösteren Filistinlilere İsrail'den plastik mermi!

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret etmesi protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı. İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret etmişlerdi. AA

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