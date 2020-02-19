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19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pompeo'dan Güney Afrika'daki toprak reformuna ilişkin ''felaket'' uyarısı

19 Şubat 2020, Çarşamba 18:30
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Afrika'da beyazların topraklarının bir kısmının kamulaştırılmasını amaçlayan toprak reformunun, ülke ekonomisi için "felaket" olabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afrika turunun son ayağında Etiyopya'da yaptığı konuşmada, Güney Afrika'da uzun süredir tartışılan ve bu yıl uygulamaya geçirilmesi planlanan toprak reformuna ilişkin eleştirilerde bulundu. 

Benzer politikaların başka Afrika ülkelerinde de denendiğini ve başarısız olduğunu dile getiren Pompeo, "Güney Afrika'nın tazminat olmadan özel mülkün kamulaştırılmasına izin verme planı ülke ekonomisi, daha da önemlisi halkı için felaket olacaktır." dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın, "Ülke topraklarının yeniden dağıtılması sürecini bu yıl hızlandıracakları" açıklaması sonrası toprakların çoğunluğunu elinde bulunduran beyazlar tepki göstermişti.

Ramaphosa, yasanın "tarihi adaletsizliği" düzelteceğini söylemişti.

Güney Afrika'da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75'ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmının, tazminatsız kamulaştırılarak siyah vatandaşlara dağıtılması üzerinde çalışıyor.

Hedasi Barajı

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Etiyopya'daki temasları kapsamında dün Başbakan Abiy Ahmed ve Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile de bir araya geldi.

Ahmed ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Pompeo, ABD hükümetinin bölge ülkeleri arasında ara bulucuk yaptığı tartışmalı Hedasi Barajı'na ilişkin bir çözümü dayatmayacağını söyledi.

Baraj konusunda 3 ülke arasında çözüm bulunabileceğine inandığını belirten Pompeo, "Gelecek birkaç ay içinde netice alacağız." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: pompeo
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