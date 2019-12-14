Pompeo'dan İran'a gözdağı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki ABD güçlerine zarar gelirse "belirleyici" bir karşılık vereceklerini ifade etti.

Pompeo yaptığı açıklamada, "İranlı liderlere onların veya onların desteklediği güçlerin ABD'lilere, müttefiklerimize veya herhangi bir şekilde çıkarlarımıza saldırmaları durumunda ABD'nin belirleyici bir biçimde karşılık vereceğini hatırlatmalıyız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı İran'a "Irak'ın bağımsızlığına saygı duyma" ve "üçüncü partilere destek vermeyi bırakma" çağrısında bulundu. Washington, son haftalarda Irak'taki ABD üslerine yapılan füzeli saldırıların İran'ın desteklediği paramiliter güçler tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor.

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