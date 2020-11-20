Pompeo, giderayak geriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri’ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olurken, değerlendirmeler Bakanın bölgeyi giderayak bölgeyi gerdiğine dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ikinci gününde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri’ni de ziyaret etti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri’ne askeri helikopterle gelen Pompeo’ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi eşlik etti. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, ABD ile Avrupalı kurum ve kuruluşların Golan Tepeleri’nin Suriye’ye iade edilmesi çağrılarını kınadı. Suriye’nin bölge üzerinde egemenlik kurmasının İsrail’i tehlikeye sokacağını söyleyen Pompeo, “Beşşar Esed’in bu topraklara hakimiyeti söz konusu olursa Batı ile İsrail için teşkil edeceği tehlikeyi siz düşünün.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, 25 Mart 2019’da Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede “ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı. AA

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