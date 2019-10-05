Portekiz halkı pazar günü sandığa gidiyor

Portekiz pazar günü sandık başına gidiyor. 9,6 milyon seçmenin katılacağı oylamada azınlık hükümetinin başbakanı ve Sosyalist Parti lideri Antonio Costa'nın seçimleri açık ara kazanacağı tahmin ediliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre oyların neredeyse yüzde 50'sini alması beklenen politikacı, seçim kampanyalarında komşu ülke İspanya'daki siyasi istikrarsızlığa işaret ederek, Portekizlilerin aynı hataya düşmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Başbakan'ın sandıkta alması beklenen başarı, son dört yılda ülke ekonomisini yeniden büyümeyle tanıştırması, kemer sıkma politikalarını sonlandırması ve yakaladığı güçlü ekonomik bilançoda yatıyor. Bu sayede Sosyalist Parti'nin tek başına hükümet kurma ihtimali anketlere göre oldukça kuvvetli. Fakat seçim kampanyalarının ilk günlerinde muhalefetteki merkez sağ ile aradaki devasa fark şu anda oldukça erimiş durumda. Zira kamuoyu yoklamaları merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) yüzde 28'lik bir oy alacağı öngörüsünde bulunuyor. Euronews Türkçe

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