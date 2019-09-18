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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Putin'den tarihi ve acı mesaj

18 Eylül 2019, Çarşamba 01:00
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ANKARA’DA KATILDIĞI SURİYE ZİRVESİ SONRASINDA YAPTIĞI KONUŞMADA BİR ÂYETE ATIFTA BULUNARAK “ŞİDDETİN KABUL EDİLMEZLİĞİ KONUSUNDA KUR’ÂN’DA UYARILAR VAR” DEDİ.

MANEVî YAKINLIK HATIRLATMASI YAPTI

YEMEN’DE insanî dram ve felâket yaşandığını söyleyen Putin, “Müslüman ülke olan Türkiye’de bulunurken Kur’ân’dan atıfta bulunmak istiyorum: ‘Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız, ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.’ Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevî yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur’ân’da sözler var” diye konuştu.

SAVAŞANLARA SİLÂH SATMAK İSTEDİ

“BİRBİRİNİZLE çatışırsanız biz size daha çok silâh satarız” diye espri yapan Putin şöyle devam etti: “Suudî Arabistan’ın kendisini koruması için gerekli yardımı yapmaya hazırız. Suudî yönetimi de bu konuda akıllıca karar alabilir. İran S-300 aldı, Türkiye S-400 aldı, Suudi Arabistan da benzer bir adımla kendi güvenliğini sağlayabilir. Bu sistem Suudi Arabistan’ın altyapısını güvenli bir şekilde koruyacaktır.”

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Putin’den tarihî ve acı mesaj

Rusya Devlet Vladimir BAŞKANI Putin, Yemen’de insani dram ve felaket için  Kur’an-ı Kerim’den “Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı’ ayetiyle çözüm önerileri sundu.

Rusya Devlet Vladimir Putin, Suriye’de Anayasa Komitesi kurulması konusunda titiz bir çalışma yapıldığını belirterek komiteyi oluşturan listenin onaylandığını söyledi. Putin, başkent Ankara’da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Zirve sonunda kabul edilen bildiride Suriye’de kalıcı barışın tesis edilmesi için maddelerin yer aldığını belirten Putin, barışın ise sadece siyasi diyalog yoluyla mümkün olacağını ifade etti. 

 

Yemen krizine Kur’an’dan çözüm

Suudi Arabistan’da tesislere yapılan saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını söyleyen Putin, Kur’an-ı Kerim’den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu. Putin, “Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Mesela bunu da Müslüman ülke olan Türkiye’de bulunurken Kur’an’dan atıfta bulunmak istiyorum: ‘Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.’ Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur’an’da sözler var” diye konuştu. 

“Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız”

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusundaki değerlendirmesi sorulan Putin, “Türkiye dahil olmak üzere bölgede bütün devletler kendi milli güvenliği konusunda bir koruma hakkına sahiptir. Hepimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele ile ilgili sorunlar çözüldüğü zaman, Suriye’nin toprak bütünlüğü tamamen sağlanacak. Bu, bütün yabancı askeri birliklerin Suriye’den çekilmesi için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

AA

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