Ramazan’a savaşla girdiler

Ukrayna’da yaklaşık 1 milyon Müslüman, bu yıl ramazanı savaş şartlarında karşıladı.
Rusya’nın havadan ve karadan saldırılarının devam ettiği Ukrayna’da Müslümanlar, 11 ayın sultanı ramazana savaş şartları altında girdi. Ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman’ın bu yıl ramazan sevinci yarım kaldı.
Ukrayna genelinde ilan edilen savaş durumu nedeniyle ülkedeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınamadı. Camilerdeki iftar çadırları ise sadece saldırıların daha az meydana geldiği batıdaki kentlerde kurulabilecek.
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, yaptığı açıklamada, ülkedeki savaş nedeniyle bu ramazanı kısıtlı şartlar altında geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. İsmagilov, ülkede Rus askerlerinin ele geçirdikleri bölgelerde yoğun çatışmaların sürdüğünü ve şu ana kadar 3 caminin zarar gördüğünü kaydetti. Müftü İsmagilov, bu ramazanda camilerde teravih namazı kılınmayacağını ifade etti.
AA