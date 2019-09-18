Riyad, uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber resmi ajansı SPA'nın Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Riyad yönetiminin uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, koalisyonun hedefinin ''ticari gemiler başta olmak üzere uluslararası ticaret için güvenliğin temin edilerek müttefik ülkelerin çıkarlarının korunması'' olduğu ifade edildi. Koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Bab'ul Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğuna işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, deniz güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edilmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde atılan adımlara destek esası temelinde koalisyona katılma kararı aldığı kaydedildi. AA

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