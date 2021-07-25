Ruhani, yaptırımlar için meclisi suçladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların kalkmamasından İran Meclisini sorumlu tuttu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen İran Merkez Bankası yıllık toplantısında yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ruhani, "Meclis (nükleer yasayı çıkararak) bize engel olmasaydı, geçen yıl sonu itibarıyla yaptırımlar kalkmıştı. Çıkartılan yasayla elimiz kolumuz bağlandı." dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Viyana'da 5+1 ülkeleriyle varılan anlaşmaya dair metnin o dönemde İran Meclisine iletildiğinin altını çizdi. AA

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