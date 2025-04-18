Rümeysa Öztürk’ün tahliyesine red

Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk 2 haftadan fazladır tutulduğu Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.

Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk’ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze’deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek, Öztürk’ün kefaletle bırakılmasını talep etti. İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Öztürk’ün serbest bırakılmasının “uçuş” ve “toplum açısından tehlike” riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Göçmenlik yargıcı, Öztürk’ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. AA

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