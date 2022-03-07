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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya 4 kentte geçici ateşkes ilan etti

07 Mart 2022, Pazartesi 10:30
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir.” denildi.

Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç’taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler: Rusya, geçici ateşkes
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