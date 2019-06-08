Rusya'da harekete geçen volkan uzmanları endişelendirdi

Rusya'da "sönmüş" olarak sınıflandırılan bir volkan faaliyete geçti. Uzmanlar 2 bin yıl önce Pompeii ve Herkulaneum kentlerini yok eden patlamanın benzerinin yaşanabileceğini söyleyerek alarm verdi.

Uzak Doğu Rusyası'nın Kamçatya Yarımadası'nda bulunan Bolshaya Udina volkanik dağı yeniden harekete geçti. Uzun zamandır herhangi bir patlama yaşanmadığı için 2017'ye kadar "sönmüş volkan" olarak sınıflandırılan yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki volkan için uzmanlar uyarı verdi.

Volkanlar ve Jeotermal araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel makalede, en son ne zaman patlama yaşandığı bilinmeyen ve sönmüş kategorisinde olan volkanda sismik aktivitelerin görüldüğü yazıldı. Bolshaya Udina volkanının potansiyel olarak "uyandığı" bildirildi.

Uzmanların uyarısından hareketle Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır, volkan üzerinde detaylı incelemeler yapmak üzere araştırma ekibi kurdu. Araştırmacılar, 4 sismik istasyonun kurulduğu volkanik kompleksi 2018 Mayıs ve Haziran aylarında izledi.

Bu süre boyunca Udina'yı kapsayan bölgede 559 aktivite kaydedildi. Daha derinlemesine incelemeler bu hareketlerin "eliptik küme" oluşturduğunu ve sismik hareketliliğin en az üç mil derinlikte gözlemlendiği sonucuna vardı. Sismik hareketlerin volkanın mevcut durumunu "sönmüş"ten "aktif"e çıkarmak için yeterli olduğu tespit edildi.

Uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmış volkanların ilk patlamasının çok kuvvetli olacağı görüşünde. Udina'daki bir patlamanın 79 yılında Pompeii kentini yok eden Vezüv Yanardağı'nın patlaması gibi bir felakete yol açabileceği söyleniyor.