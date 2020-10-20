Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşen sayısı 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 269 artışla 24 bin 635'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,6'sında semptom görülmedi.