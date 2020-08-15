"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 917 bini aştı

15 Ağustos 2020, Cumartesi 11:45
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 917 bin 884’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 15 bin 617’ye, iyileşen sayısı 6 bin 447 artarak 729 bin 411’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 251 bin 686’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 645’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 318 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

 

 

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da turistik bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

    Güney Kore sosyal mesafe kurallarını sertleştirecek

    Rusya Kovid-19 aşısının üretimine başladı

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BAE'yi uyardı: Hatadan dönün

    Kayseri'de 65 yaş üstüne 'salgın' kısıtlaması

    Özel okullar uzaktan eğitime başlıyor

    ALES adaylarına uyarı

    Hindistan Başbakanı: Koronavirüs aşısı için seri üretime hazırız

    Dünya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye ilk yüze giremedi

    Fahrettin Koca'dan 'sıcak da olsa maskenizi takın' çağrısı

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini aştı

    AKP'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki

    Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

    Eğitimin başlaması için hazırlıklar devam ediyor

    'Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı güven vermiyor'

    Tayvan, ABD ile F-16 anlaşması yaptı

    Şanlıurfa’da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı

    Siyonist lobiye rağmen yine kazandı

    Bayern'den Barça'ya gol yağmuru

    'En az 100 milyar dolar harcanmalı'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Milletle alay edin bakalım
    Abdil YILDIRIM

    Nefes alamıyorum!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Siyonist lobiye rağmen yine kazandı
    H. Muharrem OKUR

    Yangın büyüyor
    Genel

    Nurettin Tokdemir’i rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi pek az; lüzumlu işler pek çok
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurlar’la kucaklaşan bir mekân: Köçeri Köyü
    Ali FERŞADOĞLU

    Savaşlar bile illüzyonistlerle yürütülür
    Cenk ÇALIK

    İhlas, en büyük kuvvet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.