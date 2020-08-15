Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 917 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 917 bin 884’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 15 bin 617’ye, iyileşen sayısı 6 bin 447 artarak 729 bin 411’e ulaştı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,7’sinde semptom görülmedi. Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 251 bin 686’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 645’e çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 318 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 200 bini geçtiği bildirildi. AA

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