Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 256 ölüm daha

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 21 bin 798 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölü sayısı 256 artarak 30 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 722 artışla 1 milyon 335 bin 141’e ulaştı.

Son 24 saatte 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bin 132'ye yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 26,8'inde hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.