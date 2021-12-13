Rusya'da Omicron varyantı vakaları artıyor

Rusya'da 16 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya gelen 177 kişiden 16’sında Kovid-19’un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti. Bu kişilerin tamamının gözlem altında olduğunu kaydeden Golikova, "Bu oran neredeyse yüzde 10. Bu, oldukça yüksek bir seviye, dolayısıyla yüksek bulaşıcılık ve olası salgını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan dönen iki kişide ilk kez Omicron varyantına rastlanmıştı. Ülkede 8 Aralık’ta alınan kararla Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Tanzanya, Esvatini, Güney Afrika ve Hong Kong’dan gelen vatandaşlara 14 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti. AA

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