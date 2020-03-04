Rusya'da tıbbi maskelerin ihracatı yasaklandı

Rusya hükümeti, koronavirüs nedeniyle maske de dahil olmak üzere bazı tıbbi malzemelerin ihracatını geçici olarak yasakladı. Karar 1 Haziran tarihine kadar yürürlükte olacak.

Rusya Bakanlar Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanan karara göre, bazı tıbbi malzemelerin ihracatı yasaklandı. 1 Haziran’a kadar yürürlükte olacak kararla koronavirüs nedeniyle ülkede kişisel korunma ürünleri açığı oluşmasının engellenmesi amaçlanıyor. Karar uyarınca maske, bandaj, pamuk gazlı bez, kimyasala karşı koruyucu ve tek kullanımlık giysiler, galoş, pamuk respiratörler, gözlükler, dezenfektan ve antiviral ürünlerin dışında başka tıbbi malzemelerin Rusya dışına sevkiyatı yapılamayacak. Karar ayrıca, cerrahi eldiven, önlük, solunum cihazları ve gaz maskelerini de kapsıyor.

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