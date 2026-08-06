Afganistan’da açlık krizi

Dünya Gıda Programı (WFP), çocuklarda yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaşması sebebiyle finansman açıklarının kendilerini Afganistan’daki hayat kurtaran gıda ve beslenme programlarını küçültmeye zorladığını belirterek, “acil fon” çağrısında bulundu.

WFP’den yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’daki çocukların üçte birinin ciddî seviyede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğu ve durumun Ekime kadar giderek daha da kötüleşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Ülkede 12 eyaletin ciddî eşiğe ulaştığına ve bunun da hayat kurtarıcı tedaviye acil ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, “Acil destek olmadan, WFP ve ortakları, daha fazla çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslenme durumuna düşmesini önleyemeyecek ve bu da önümüzdeki aylarda çocukların hayatlarını tehlikeye atacaktır” ifadesine yer verildi.