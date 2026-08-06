06 Ağustos 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise secde etmemekte diretti.
Tâhâ Sûresi: 116
HADİS:
Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları ise tevbe edenlerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 3008
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