Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise secde etmemekte diretti. Tâhâ Sûresi: 116 HADİS: Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları ise tevbe edenlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 3008

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.