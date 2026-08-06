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6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İktidar meclisi kapattı

06 Ağustos 2026, Perşembe
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu’nda belediyelere yönelik adli ve idari süreçlerin araştırılmasına ilişkin YENİ Yol Grubu’nun önerisi üzerindeki görüşmelerin ardından yapılan iki ayrı yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimin kapanmasına tepki gösterdi.

Çömez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, iktidar milletvekillerinin Genel Kurul’da bulunmaması sebebiyle önemli kanun tekliflerinin görüşülemediğini savundu.

Çömez, TBMM’nin millet iradesinin tecelligahı olduğunu belirterek, “Burası Gazi Meclis. Millet iradesinin tecelligahı olan bize göre kutsal bir çatı. Burada millet adına görev yapılır. Milletin derdi, milletin çilesi ele alınır ve milletin gündemi parlamentonun gündemi yapılır” dedi.

Çömez, “İktidar sıraları boştu. Yoklama istedik. Toplantı yeter sayısı bulunamadı ve Meclis kapandı. Milletin vergileriyle çalışması gereken Gazi Meclis, iktidar milletvekilleri olmadığı için kapandı” ifadelerini kullandı.

AA

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