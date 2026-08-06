Üniversite tercihini kira belirliyor

Artan kira ve giderler, üniversite adaylarının tercihlerini başarı sıralamasından çok ekonomik şartlara göre yapmasına yol açıyor. Birçok öğrenci, farklı şehirlerde daha yüksek puanlı üniversitelere yerleşebilecekken barınma ve geçim masrafları sebebiyle yaşadığı şehirde kalmayı tercih ediyor.

Nefes'in haberine göre, İstanbul'da 1+1 daire kiralarının ortalama 35 bin 500 liraya çıkmasıyla tek başına yaşayan bir öğrencinin barınma, gıda, ulaşım, iletişim ve fatura giderleri aylık 50 bin liraya yaklaşıyor. Paylaşımlı evlerde dahi temel yaşam maliyeti 27 bin 600 lirayı bulurken, özel yurt ücretleri de oda tipine göre 25 bin ila 47 bin lira arasında değişiyor. Bu tablo, ekonomik şartların üniversite tercihlerinde belirleyici hâle geldiğini ortaya koyuyor. Haber Merkezi

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