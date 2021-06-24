Rusya'dan İngiltere'ye 'Karadeniz'de provokasyon yapmayın' çağrısı

İngiltere ile Rusya arasında Kradeniz'de savaş gemisi tartışmasının ardından patlak veren gerilim artarak devam ediyor.

İngiltere'nin savaş gemisine ateş açıldığı iddiasını yalanlamasının ardından Rusya, kendilerine ait uçakların İngiliz gemisini takip ettiğini gösteren bir video paylaştı.

Rusya, İngiltere'yi 'yalan bilgi yaymakla' suçladı.

Moskova, Londra'yı, İngiliz donanmasının Rusya'nın ilhak ettiği Kırım kıyılarındaki olası herhangi bir 'kışkırtıcı eylemine' kararlılıkla yanıt verileceği konusunda uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasını değerlendirdi.

İngiltere'nin eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Peskov, bu tür eylemlerin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Peskov, "İngiliz gemisinin provokasyon yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca bunun bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon olduğunu üzülerek belirtmek isteriz." diye konuştu.

Buna benzer eylemlere ileride yanıt verebileceklerini vurgulayan Peskov, Rusya'nın bu konuda diplomatik düzeyde gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ülke sınırlarını koruyacaklarını dile getirerek, "Bu provokasyonu ve İngiltere, ABD ve diğer NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin sınırlarımızın yakınında artan faaliyetlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert'ı bakanlığa çağırdı. Büyükelçi Bronnert'e Moskova'nın tepkisi iletildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözücü Maria Zaharova da Londra'yı 'açıkça yalan söylemekle' suçladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, İngiltere'ye ait savaş gemisinin yasalara uygun hareket ettiğini ve uluslararası sularda bulunduğunu söyledi.