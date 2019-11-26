Rusya'dan 'S-400' açıklaması

Rusya'da devlete bağlı silah sanayi şirketi Rosoboronexport, gelecek sene teslim edilmek üzere Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması için çalışıldığını açıkladı.

RIA haber ajansına konuşan şirketin genel müdürü Alexander Mikheev, Moskova ve Ankara'nın bu bağlamda görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Mikheev, "2020 yılının ilk yarısında" bu anlaşmayı imzalamayı umduklarını kaydetti. Alexander Mikheev, "Türkiye ile yaptığımız askreri işbirliği S-400'lerle sınırlı değil. İlerisi için daha büyük planlarımız var" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk anlaşmada, daha fazla sayıda S-400 alımı konusunda opsiyon bulunduğu da belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan haberde görüşmelerin maddi konulara odaklandığı yönünde bir ifade de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, test sürecine giren S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

S-400 savunma sistemi ABD ile Türkiye arasında kriz unsuru olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde de konu masaya gelmiş, ABD tarafı S-400 sisteminin depoya kaldırılması önerisini getirmişti.

Türkiye tarafı ise hava savunma sisteminin kullanıma hazır hale getirileceğini söylüyor.