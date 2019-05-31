Rusya Güvenlik Konseyinde İdlib görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi. Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı. AA

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