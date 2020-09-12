Rusya, koronavirüs aşısını dağıtmaya başladı

Rusya geçtiğimiz ağustos ayında geliştirdiğini açıkladığı Covid-19 aşısını ülkenin tüm bölgelerine dağıtmaya başladı.

Rus Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, sınırlı miktarda yollanan aşıların pazartesiye kadar ülkenin her coğrafyasına ulaşmış olacağını söyledi.

Murashko, "Rusya'nın birçok bölgesine zaten az miktarda aşı gönderilmişti. Şimdi daha büyük miktarda sevkiyatlar yapılacak. Şu anda nakliye sistemi üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. İlk büyük teslimatlar Leningrad bölgesine yapılacak." diye konuştu.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz 11 Ağustos tarihinde Sağlık Bakanı Murashko ile birlikte "Sputnik V" adı verilen Covid-19 aşısını geliştirdiklerini açıklamış, kendi kızlarının dahi bu aşıyı denediğini ve güvenilir olduğunu duyurmuştu.

Kremlin yönetimi ise Gamaleya Araştırma ve Epidemoloji Merkezi tarafından geliştirilen aşının 15 Ağustos'ta da seri üretime geçtiğini açıklamıştı.

DSÖ'ye göre Rusya aşı konusunda ilk safhada

Ancak dünya genelinde doktorlar Rusya'nın geliştirdiği aşı konusunda şüpheli. Uzmanlar aşı geliştirmek için "III. aşama" olarak bilinen evrenin önemli olduğunu ve binlerce deneğin kullanıldığı bu dönemin oldukça uzun sürdüğünü belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı Sputnik V aşısının dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, Rusya'nın geliştirdiğini iddia ettiği aşıyla ilgili Moskova yönetimi ve Rusya Sağlık Bakanlığı ile yakın temas halinde olduklarını belirtmiş, aşı geliştirilmesinde test, üretim ve lojistik çerçevenin elverişli olması gerektiğinin altını çizmişti.

Rus doktorların yarısı Sputnik V'ye güvenmiyor

Rusya'da ağustos ayı ortalarında yapılan bir ankete göre ülkedeki doktorların yüzde 52'si 'veri yersizliği' ve 'şeffaf olmayan çalışmalardan' dolayı koronavirüs aşısı yaptırmak istemediğini belirtmişti.