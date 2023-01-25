Rusya: Kur’an yakmak, ifade özgürlüğü değildir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması ve protestolarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Uluslararası toplumun, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymakla yükümlü olduğunu belirten Zaharova, şunları kaydetti: “Uluslararası belgelerde ifade özgürlüğü hakkı, herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasını, hele Müslümanlar için kutsal olan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını içermez. Dini görüşlere saygı gösterilmesi, bir seçenek değil zorunluluktur. Stoltenberg bunu neden bilmiyor? Eğer Anglosaksonların kontrolündeki ülkeler, herkesi var olmayan cinsiyetleri tanımaya zorluyorsa, onların milyonlarca kişinin kutsal gördüğü şeylere saygı göstermesi gerekiyor.” AA

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