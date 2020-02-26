"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

26 Şubat 2020, Çarşamba 14:39
Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları sürüyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Erenbe köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Eriha ilçesine bağlı Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil öldü.

Öte yandan Esed rejimi, Kefer Uveyd, Ernebe, Kensafra, Sermin, Kumenyas ve Neyrab yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenledi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya Kırım'daki Tatarlara zulmediyor'

    Cenevre'de gündem Libya krizi

    'ABD'de de yayılması kaçınılmaz'

    Liverpool 'en erken' şampiyonluk turuna 4 maç uzakta

    Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor

    Bu düzende ekonomi düzelmez

    Umre ve Hac organizasyonları koronavirüs tehlikesinden etkilenecek mi?

    Başkale'de vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi

    Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

    Dışişleri uyardı: Zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’ya seyahat etmeyin!

    "Risk kapıya geldi, son derece önemli"

    En ağır yargı krizi

    İran'dan gelen Türk yolculara ilişkin yeni açıklama

    Vaka görülmesi halinde Türkiye'de neler yapılacak?

    Malatya'da endişelendiren deprem

    Kanser tedavisi gören Ahmet’in annesi: Evlâdım eriyor

    Günün 7 saati internette geçiyor

    Kanarya Adaları'ndaki 1000 turistli otel karantinaya alındı

    Fay yasası çıkarılsın

    3 milyon sivil kapana kısıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    En ağır yargı krizi
    Genel

    İlyas Salman'a kitap hediye ettik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Savaş fitnelerini bitirmek için
    Genel

    Kanser tedavisi gören Ahmet’in annesi: Evlâdım eriyor
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylar’da yapılan duâlar makbuldür
    Ahmet BATTAL

    Vekiller adliyelere nereden giriyor?
    Cevher İLHAN

    Rant’ın “darbe söylentisi” üzerinden siyasî rant
    Süleyman KÖSMENE

    Lâtifelerin sultanı hangisidir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist bakan: Şair Hasan Âli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.