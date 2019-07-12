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12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton nektarini iade etti

12 Temmuz 2019, Cuma 19:07
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, zararlı böcek türü taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 ton nektarini Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinin Noviye Yurkoviçi gümrük kapısında incelenen 19.75 ton nektarinde Akdeniz meyve sineğine rastlandığı ifade edildi.

Meyvenin Moskova’ya gittiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu üründe karantinaya tabi zararlı böceğin canlı kurtçukları tespit edildi. Bryansk Bölgelerarası Veterinerlik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, meyvenin Akdeniz meyve sineğini (Ceratitis capitata (Wied.)) taşıdığını ortaya çıkardı” dendi.

Nektarinin Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.

Etiketler: Rusya, Türkiye, nektarin, iade
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