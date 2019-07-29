Rusya ve Esad rejiminin İdlib'deki yoğun hava saldırılarında 15 sivil öldü

Rusya ve Esad rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 15 sivil öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere gün boyu düzenlediği yoğun hava saldırılarında ölen sivil sayısı 15'e yükseldi. Muhaliflere ait uçak gözlemevi tarafından, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Marratinnuman ilçesi ile Hama ilinin Latmin köyüne, Rusya'nın da Kefer Zita ilçesine gün boyunca hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hama'nın Kefer Zita ilçesinde 5 ve Latmin köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil öldü. Rejim ve Rusya'nın akşam saatlerindeki saldırılarında birisi sivil savunma görevlisi 8 sivilin ölmesiyle gün içinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında ölen sivil sayısı 123'ü aştı. AA

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