Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'i pişman edeceğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna saldıran "İsrail rejimini pişman edeceklerini" söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı. Hamaney, "Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'i pişman edeceklerini" söyledi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı. İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti. İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti. AA

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.