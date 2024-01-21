Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

UNICEF Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 20 bin bebeğin ‘savaş cehenneminde’ dünyaya geldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi’ni ‘dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer’ olarak tanımlıyor ve kentteki çocukların hayat kurtaran desteğe ihtiyacının olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim’den beri yaklaşık 20 bin bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram, BM Cenevre ofisinde toplanan gazetecilere Umman’dan yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan kentte, savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin çocuğun doğduğunu söyledi. “Bu, her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşta bir bebeğin doğduğu anlamına geliyor” diyen Ingram, “Anne olmak, kutlanacak bir an olmalı ama Gazze’de bu, cehenneme teslim edilen bir başka çocuk demek. Bazı anneler kan kaybından ölürken yeni doğan bebeklerin acı çektiğini görmek geceleri hiçbirimizi uyutmamalı” sözleriyle anne ve çocukların içinde bulunduğu duruma dikkati çekti.

‘Akıl almaz zorluklar’

Meşal adlı Filistinli bir kadınla görüştüğünü aktaran Ingram, “Evleri bombalanmış ve eşi de birkaç gün boyunca enkaz altında kalmış. Kendisi bu sırada hamileymiş ama bebeği artık hareket etmez olmuş. (Görüştüğümüzde) aradan bir ay geçmişti, bebeğinin de öldüğünü söylüyordu ama hala tıbbi bakım bekliyordu.” dedi ve ekledi: “Meşal bana, bir bebeğin bu kabusun içinde doğmamasının en iyisi olduğunu söyledi.” Ingram ayrıca, son sekiz hafta içinde altı ölü kadına acil sezaryen yaptığını söyleyen Vebda isimli bir hemşirenin de hikayesini anlattı. “Filistinli anneler doğum öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında yeterli tıbbi bakıma, beslenmeye ve korunmaya erişimde akıl almaz zorluklarla karşılaşıyor.” diyen UNICEF Sözcüsü, “Gazze’deki hamile kadınların ve yeni doğanların durumu inanılır gibi değil ve bu durum yoğunlaştırılmış ve acil eylemler gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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Gazze’de insani kriz derinleşiyor

İsrail Gazze Şeridi’ndeki savaşını güney kenti Han Yunus’un derinliklerine doğru ilerletirken, bölgedeki insani kriz de derinleşmeye devam ediyor. Han Yunus’ta işler halde kalan tek hastane kapanma tehlikesi altında olduğu, binlerce kişinin ise sarılık riski altında bulunduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 24 karaciğer iltihabı (Hepatit A) vakasını doğruladıklarını, sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda “Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A’ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var” ifadelerini kullandı. “Çocukların öldürülmesine derhal son verilmeli” çağrısını yineleyen UNICEF yetkilisi, Gazze’de 7 Ekim’den beri öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70’e yakınının kadın ve çocuk olduğunu vurguladı. Chaiban, Gazze’deki toplam ishal vakalarının savaş öncesine kıyasla yüzde 40 oranında arttığına da dikkat çekti.

Haber Merkezi

