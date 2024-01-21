"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

21 Ocak 2024, Pazar 14:05
UNICEF Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 20 bin bebeğin ‘savaş cehenneminde’ dünyaya geldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi’ni ‘dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer’ olarak tanımlıyor ve kentteki çocukların hayat kurtaran desteğe ihtiyacının olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim’den beri yaklaşık 20 bin bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram, BM Cenevre ofisinde toplanan gazetecilere Umman’dan yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan kentte, savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin çocuğun doğduğunu söyledi. “Bu, her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşta bir bebeğin doğduğu anlamına geliyor” diyen Ingram, “Anne olmak, kutlanacak bir an olmalı ama Gazze’de bu, cehenneme teslim edilen bir başka çocuk demek. Bazı anneler kan kaybından ölürken yeni doğan bebeklerin acı çektiğini görmek geceleri hiçbirimizi uyutmamalı” sözleriyle anne ve çocukların içinde bulunduğu duruma dikkati çekti. 

‘Akıl almaz zorluklar’

Meşal adlı Filistinli bir kadınla görüştüğünü aktaran Ingram, “Evleri bombalanmış ve eşi de birkaç gün boyunca enkaz altında kalmış. Kendisi bu sırada hamileymiş ama bebeği artık hareket etmez olmuş. (Görüştüğümüzde) aradan bir ay geçmişti, bebeğinin de öldüğünü söylüyordu ama hala tıbbi bakım bekliyordu.” dedi ve ekledi: “Meşal bana, bir bebeğin bu kabusun içinde doğmamasının en iyisi olduğunu söyledi.” Ingram ayrıca, son sekiz hafta içinde altı ölü kadına acil sezaryen yaptığını söyleyen Vebda isimli bir hemşirenin de hikayesini anlattı. “Filistinli anneler doğum öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında yeterli tıbbi bakıma, beslenmeye ve korunmaya erişimde akıl almaz zorluklarla karşılaşıyor.” diyen UNICEF Sözcüsü, “Gazze’deki hamile kadınların ve yeni doğanların durumu inanılır gibi değil ve bu durum yoğunlaştırılmış ve acil eylemler gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

***

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

İsrail Gazze Şeridi’ndeki savaşını güney kenti Han Yunus’un derinliklerine doğru ilerletirken, bölgedeki insani kriz de derinleşmeye devam ediyor. Han Yunus’ta işler halde kalan tek hastane kapanma tehlikesi altında olduğu, binlerce kişinin ise sarılık riski altında bulunduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 24 karaciğer iltihabı (Hepatit A) vakasını doğruladıklarını, sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda “Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A’ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var” ifadelerini kullandı. “Çocukların öldürülmesine derhal son verilmeli” çağrısını yineleyen UNICEF yetkilisi, Gazze’de 7 Ekim’den beri öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70’e yakınının kadın ve çocuk olduğunu vurguladı. Chaiban, Gazze’deki toplam ishal vakalarının savaş öncesine kıyasla yüzde 40 oranında arttığına da dikkat çekti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Bir tas yemeğe muhtaçlar - "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz"

    Kaynama noktasında - Batı Şeria da feci bir acı ve ızdırap döngüsü içerisinde

    Meksika ve Şili de İsrail’i şikayet etti

    Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli

    Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

    Akraba kayırmacılığı bir tür yolsuzluktur

    Çiğ süt üreticide 13.5, markette 36 lira

    Yardımda çadır-konteyner ayrımı yapılmamalı

    ATM’ler dört ilden fazla elektrik tüketiyor

    Beşiktaş, Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu

    ABD donuyor!

    Filistin Devleti, Filistinlilerin vazgeçilmez bir hakkıdır

    'İran ile yaşanan "küçük'' sorunların çözümü diyalog ve diplomasi'

    Esirler ölürse, İsrail kaybeder

    'İddialarım delilli ve şahitli'

    İktidarın İsrail siyaseti iki yüzlü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya’ya biletli giriş
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalıkların kaynağı: Gizli açlık-1
    Faruk ÇAKIR

    Zalimlerin planları bozuldu mu?
    Osman ZENGİN

    Memur maaşları arasındaki adaletsizlik
    Ahmet BATTAL

    “Yut” diye mi “tut” diye mi?
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsede manevî hava sâfîleşiyor, güzelleşiyor
    Rüstem GARZANLI

    Şeyh Said isyanın ardından, Sason İsyanı başlatıldı
    Durmuş Ali İnci

    Soğuk ve sıcak havanın çarpışması - Sultan-ı Kâinat kimdir? (2)
    Genel

    Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.