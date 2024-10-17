'Savaşmayız' diyen askerler açığa alındı

İsrail basını, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddeden çok sayıda askeri açığa aldığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze’de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi. Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin “tehdit” amacıyla yapıldığını söyledi. AA

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.