Seçilemezsem ülke kan gölüne döner

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde ülkenin “kan gölüne döneceği” uyarısında bulundu.
Euronews Türkçe’nin haberine göre Trump, 2024 Cumhuriyetçi adaylığını garantilemek için yeterli delegeyi elde ettikten günler sonra Ohio’da düzenlediği mitingde, “Washington’da bir savaşçı olacak” dedi. Başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki “en önemli tarih” olacağını belirten Trump, Beyaz Saray için yürüttüğü kampanyayı ülke için bir dönüm noktası olarak resmetti.
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