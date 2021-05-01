Seçimler ertelendi, ama...

Siyasi analist Abdulmecid Suveylim: “Filistin halkı, seçimleri erteleme kararının ardından daha fazla bölünmeye doğru gidiyor.”

Filistinli siyasî analistler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın seçimleri erteleme kararının yaklaşık 15 yıldır devam eden Filistin iç bölünmüşlüğünü arttıracağını düşünüyor. Abbas, birkaç gün önce Filistinli Liderler Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yapılmasına izin vermediğini belirtmiş ve Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri ertelediklerini duyurmuştu. Abbas söz konusu kararın, İsrail’i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik bütün uluslar arası çabaların başarısızlığından sonra alındığını vurgulamıştı. Filistin Devlet Başkanı, seçimlere ilişkin yeni bir takvim açıklamadı. Hamas’ın da aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, seçimlerin ertelenmesi kararını kabul etmediklerini açıkladılar. Hamas’tan yapılan açıklamada, erteleme kararının doğuracağı sonuçlardan Fetih Hareketi ve Filistin yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi. Açıklamada kararın, ulusal uzlaşı sürecine vurulmuş bir darbe olduğu belirtildi ve bu uzlaşı ve birlik halinin tek bir Filistinli grubun ajandasına ipotek edilemeyeceği aktarıldı.

AB’nin 4 büyük ülkesinden çağrı

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, Filistin yönetimine bir an önce yeni bir seçim takvimi belirlemesi ve İsrail’e, mevcut anlaşmalara dayanarak Doğu Kudüs dahil bütün Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına imkân sağlaması çağrısında bulundu. AB’nin 4 büyük ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 22 Mayıs 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerini erteleme kararından üzüntü duyulduğu ifade edildi.