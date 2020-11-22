Şili 6,2 ile sallandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı. Şili basınındaki haberlere göre, ülkenin Coquimbo, Valparaiso, O’Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitana bölgelerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. AA

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