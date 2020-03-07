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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Şili'de halk protesto için sokaklarda

07 Mart 2020, Cumartesi 08:11
Şili'de geçen ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

AA

Etiketler: Şili, halk, protesto, sokak
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