Şimdilik erteledi

İsrail, Doğu Kudüs’teki 10 bin haneli yerleşim planını ABD’nin baskısıyla erteledi.

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te planladığı yaklaşık 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi projesini, ABD’nin baskısı karşısında ertelediği bildirildi. Söz konusu gelişmeyi İsrail’in Walla internet sitesi aktardı. Sitenin haberinde, “İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Kudüs Planlama ve İnşa Komitesi, Kudüs (Atarot) Havalimanı bölgesindeki yerleşim yeri planını ABD baskısı karşısında erteledi.” ifadelerine yer verildi. Yerel basına konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yerleşim biriminin inşası konusunda “ABD’yi memnun edecek” bir anlaşma sağlanacağını ve bölgede diplomatik çekişmeye sebep olmayacak bir politika yürüteceklerini söyledi. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, yakın zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Atarot Havalimanı bölgesinde yaklaşık 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin inşasını onaylamıştı.

Filistin yönetimi ABD’den müdahale istemişti

Filistin yönetimi, söz konusu girişimin iki devletli çözüm umutlarını bitireceğini açıklamış ve Washington’dan konuya müdahale etmesini istemişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile son telefon görüşmesinde, Kudüs’teki yerleşim yeri konusunu açmış ve İsraillilerden yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istediğini yazmıştı. Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Kalendiya bölgesindeki Uluslararası Kudüs Havalimanı, 1920’deki İngiliz Mandası sürecinde 650 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, daha sonra İsrail’in 1967’deki işgaline kadarki Ürdün’ün egemenliği döneminde seyahat ve ticarî amaçlarla kullanılmıştı.