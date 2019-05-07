Sinabung Yanardağı Endonezya'yı alarma geçirdi

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'ndan yeniden kül püskürtmeye başladığı gözlemlendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti. Nugroho, devam eden kül yağmurundan bölge civarındaki bazı tarım ve yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini aktardı. Patlamalara karşı halkın tetikte olması uyarısını yapan bölge yetkilileri de yanardağ etrafında belli alanlarda aktivitelere izin verilmediğini bildirdi. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da görülen patlamalarda 23 kişi ölmüştü Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda. Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.