Somali'de bu kez parlamento binasının girişinde şiddetli patlama

Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. *** Dün de Mogadişu'da büyük bir patlama olmuştu AA

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