Sömürgeci kralın büstü kaldırıldı

Belçika’da ülkenin sömürgeci geçmişinin önde gelen isimlerinden Kral II. Leopold’un Gent şehrindeki büstü kaldırıldı.

Euronews’deki habere göre Leopold’un büstü, Belçika Kralı Philippe’nin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye, Kongo’da sömürgeci dönemde yaşanan “şiddet olayları” ve “sebep oldukları acılardan” derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup göndermesinden saatler sonra yerinden söküldü. Kral Philippe, mektupta mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için “geçmişi” konuşmak gerektiğine dikkati çekmiş ve “Geçmişte yaşanan acılar için derin üzüntümü ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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