"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Son 34 yılın en uzun grevinde son durum?

21 Ocak 2020, Salı 02:07
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti.

Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda ülkeye yatırım imkanlarını görüşmek üzere 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile toplantı yaptı. 

Bu sırada Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla sarayın çevresinde toplanan eylemciler, emeklilik reformunu protesto etti.

Göstericilerin saraya girmeye çalışması üzerine polis ile eylemcilerin arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Eylem, sarayın çevresinde devam etti.

Son 34 yılın en uzun grevi

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 47 gündür devam ediyor. Paris'te grevler nedeniyle ciddi aksamaların yaşandığı metro seferleri bugün büyük ölçüde normale döndü.

Grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde günlük hayat felç olmuştu.

Özellikle Paris'te grevler trafik sıkışıklığa neden olmuş ve yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.

Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sen çalış ben yiyeyim düzeni

    Libya’da Hafter’in ateşkes ihlalleri devam ediyor

    ABD ile İran arasında danışıklı dövüş var

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'

    Barış umudu yarım kaldı

    Trump'ın avukatlarından 'Başkan'ı hızlıca aklayın' çağrısı

    Binlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    EGM: 351 otobüs trafikten men edildi

    'İnternet trafiği normal seyrine dönmüştür'

    Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

    Lübnan'da halk sokaklarda

    'Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız'

    Avustralya'da dolu yağışı ve kum fırtınası şoku

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    İsrail’den Mescid-i Aksa imamına uzaklaştırma

    Teröristler Afrin ve Azez'e saldırdı: 2 ölü

    'Türkiye'nin mevcudiyeti Libya'daki barış umutlarını arttırmıştır'

    Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu

    Ceren Özdemir cinayeti davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistem ve bürokrasi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hem yıkıcı, hem kurucu lider(ler)
    Atilla YILMAZ

    “Hükümetin işine karışmayacağız”
    Ahmet BATTAL

    Faizsiz bankacılık çalışmaları hakkında tavzih
    Risale-i Nur'dan

    Emek-sermaye mücadelesine Kur’ânî çözüm
    Genel

    ABD ile İran arasında danışıklı dövüş var
    Genel

    Sen çalış ben yiyeyim düzeni
    Cevat ÇAKIR

    “Ekonomide travmatik yıllar” ikrarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.