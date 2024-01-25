Soykırım davasında ilk karar verilecek

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak’ta açıklayacağını duyurdu.

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UAD’dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00’te açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi. Güney Afrika’nın 29 Aralık 2023’te, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, “Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek” amacıyla ihtiyati tedbir talep ettiği belirtildi.

Haber Merkezi