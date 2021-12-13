"Soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Myanmar ordusunun "soykırım saldırısından" kurtulmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın unutulmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, Özel Raportör Tom Andrews 13-19 Aralık'ta Bangladeş'e ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Andrews, başkent Dakka, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ve birçok Arakanlı Müslüman'ın sonradan yerleştirildiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret edecek. Hükümet yetkililerinin yanı sıra bölgedeki BM yetkilileriyle de bir araya gelecek Andrews, ayrıca Arakanlı Müslümanların temsilcileriyle görüşecek.

Ziyaret öncesi açıklama yapan Andrews, "Dünya, ordunun onlara yönelik soykırım saldırısından dolayı hayatlarını kurtarmak için Myanmar'dan kaçmaya zorlanan yaklaşık bir milyon Rohingya'yı (Arakanlı Müslüman'ı) unutmamalı." ifadesini kullandı.

Andrews, Arakanlı Müslümanların şartlar el verdiğinde vatanlarına "güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşten" başka bir şey istemediğinin altını çizdi.

"Myanmar cuntası halkının insan haklarını sistematik olarak ihlal etmeye devam ederken, küresel toplumun Myanmar'daki evlerinden Bangladeş'e kaçmak zorunda kalanları desteklemesi kritik önem taşıyor." ifadesini kullanan Andrews, Arakanlı Müslümanlarla tanışma fırsatı bulacağı için onur duyduğunu vurguladı.

Dakka'da 19 Aralık'ta basın toplantısı düzenleyecek Andrews, ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaşacak.